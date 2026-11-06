No, Milano! Prima illude poi evapora

Blu notte per l’Armani, non per la novità della terza maglia sfoggiata dall’Olimpia, ma perché contro Valencia arriva l’ ottava sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Peppe Poeta. Ennesima serata disastrosa con le solite pecche: incostanza, scarsa presenza a rimbalzo e difesa ballerina (33 punti subiti nel quarto periodo). In attacco poi ci si mette anche la jella sottoforma dei crampi a Bolmaro (sceso in campo non al top), uno dei pochi con energia e motore dell’iniziale rimonta milanese, insieme a Ricci e Diop.

Olimpia Milano-Valencia, rimonta Armani vanificata nel finale

La partenza dell’Armani, infatti, è disastrosa con un clamoroso 2-20 di Valencia che induce i poco pazienti tifosi milanesi a fischiare la squadra. Funziona, perché Milano si sveglia soprattutto con la “sveglia” Bolmaro che trascina i suoi in partita. È l’argentino a infondere energia ai suoi, con Ricci a far da spalla e a infilare la tripla del primo vantaggio casalingo del match sul 29-28 dopo 16’. Sako riporta Valencia avanti prima della sirena di metà partita, nel terzo periodo però l’Armani con Cole e Guduric si spinge fino al 59-51, nonostante l’Olimpia debba rinunciare a Bolmaro messo k.o. dai crampi. Non dura, perché Valencia apre il quarto periodo con un break di 11-0 che cancella in un lampo il vantaggio milanese. Milano non ha antidoto alle accelerate di Shorts e ai canestri di Taylor, ma fa ancor più male all'Olimpia che a chiudere il match sia l’applauditissimo ex Armoni Brooks: è lui a firmare 11 punti e la tripla del 73-78 che al 39’ consegna la gara a Valencia. Un giocatore così farebbe davvero comodo a quest’Armani, magari in un basket mercato da fantascienza insieme al compagno di squadra Shorts l’altro killer delle speranze milanesi.

Eurolega, Peppe Poeta dopo l'ottava sconfitta: «Dobbiamo risolvere questa situazione»

«Questa è la quarta partita che perdiamo allo stesso modo – è il commento del tecnico milanese Peppe Poeta -. Eravamo in parità fino a tre minuti dalla fine, ma poi negli ultimi possessi della partita abbiamo fatto fatica a trovare il canestro. Dobbiamo cercare di risolvere questa situazione». Archiviata la sfida di Eurolega l’Olimpia tornerà in campo domenica alle ore 17 per la sfida di campionato che vedrà l’Armani padrona di casa nel match contro Trento.

Milano-Valencia 73-84: tabellino e statistiche della partita

MILANO-VALENCIA 73-84

OLIMPIA ARMANI Cole 9 (2-6 1-1), Hall 3 (1-1 da 3), Mathews (0-1 da 3), Peters 5 (1-3 da 3), Wright 6 (3-7); Bolmaro 16 (5-8 1-3), Burnell 2 (1-2 0-1), Diop 11 (4-7), Guduric 9 (3-3 0-5), Ricci 10 (0-1 3-5), Thompson 2 (1-1 0-4). Ne: Tonut. All. Poeta

VALENCIA Shorts 15 (6-11 1-2), Saint-Supery 2 (1-2 0-1), Taylor 17 (3-5 3-6), Osetkowski 6 (0-2 2-7), Sako 14 (7-10); Puerto 5 (1-3 1-4), Cardenas 3 (0-2 1-2), Moore 2 (1-1), Brooks 16 (1-1 4-9), Corbalan 2 (1-2), Rivero 2 (1-1 0-1). Ne: Mari. All Albert

ARBITRI Nedovic, Kowalski, Peerandi.

NOTE parziali: 15-24; 37-40; 59-51. Da 2: M 19-35; V 22-40. Da 3: M 7-25; V 12-34. Liberi: M 14-16; V 4-4. Rimbalzi: M 30 (8off, Bolmaro 5); V 43 (17off, Sako 5). Assist: M 18 (Cole 5); V 19 (Shorts 5). Perse: M 17 (Guduric 4); V 16 (Sako 4). recuperi: M 6; V 11. Spettatori: 6317.