Fatica azzurra, poi risolve Pan
Una vittoria sofferta ma meritata e soprattuto nel solco di quanto questa Nazionale, indipendentemente dalle giocatrici che scendono in campo, ha mostrato nell'ultimo anno e mezzo. Tirando male da oltre l'arco e dai liberi ma difendendo in modo esemplare soprattutto quando contava, l'ItalBasket Donne inizia con il piede giusto il cammino verso la qualificazione all'Europeo 2027. La Slovenia cade 67-62 in un PalaTerni che spinge le azzurre ad andare oltre le assenze (Zandalasini, Villa, Santucci, Blasigh, Fassina, Kacerik) e le difficoltà della serata. Se la ternana Lorela Cubaj gioca da propheta in patria mancando di un rimbalzo la doppia doppia e offrendo il solito contributo da leader sotto canestro, la palla della MVP se la prende Francesca Pan. Nella serata a tratti asfittica del nostro attacco, la reyerina è implacabile prendendosi più responsabilità del solito senza tirarsi indietro. Ma a conti fatti è ancora una volta una vittoria di squadra con tutte, veterane e meno esperte (esordio in azzurro per la classe 2007 Emma Giacchetti), che portano almeno un mattoncino per costruire il muro contro cui sbattono le slovene. «Le ragazze hanno fatto un qualcosa di ottimo perché tante cose non le abbiamo raccontate, ma alcune oggi non stavano bene – le parole a fine partita a Sky del commissario tecnico Andrea Capobianco –. Dobbiamo ripulire alcune cose, dobbiamo migliorare in difesa ma ribadisco che sono state straordinarie». E poi un avviso alle sue ragazze: «L'errore fa parte della vita, non dobbiamo avere paura di sbagliare». Tra due giorni azzurre di nuovo in campo a Vienna per sfidare l'Austria, sconfitta dalla Lettonia che sarà invece la nostra avversaria martedì nell'ultima gara di questa finestra.
ITALIA 67-SLOVENIA 62
ITALIA Verona 8 (3-5, 0-3), Pasa 11 (2-4, 1-2), Pan 17 (5-6, 2-4), Keys 3 (0-3, 0-3), Cubaj 11 (4-10, 0-1); Zanardi 1 (0-2, 0-1), Gilli (0-1 da 3), Madera 6 (3-3, 0-1), Giacchetti (0-1 da 3), Andrè 9 (4-5 da 2), Panzera 1 (0-2, 0-2) ne: Conte. Ct Capobianco
SLOVENIA Ceh 4 (2-4, 0-2), Cvijanovic 12 (2-4, 2-3), Friskovec 14 (0-3, 4-8), Gorsic 14 (4-6, 1-2), Lisec 14 (5-8, 0-3); Ivanusa 4 (2-3 da 2), Vrecer (0-2 da 3), Modric ne: Ferjancic, Anzic, Cujnik, Burgar. Ct Gaspar
ARBITRI Mendoza, Gjoni, Manojlovic
NOTE Parziali 19-12 32-30 54-47; da 2 I 21-40 S 15-28; da 3 I 3-19 S 7-20; liberi I 16-33 S 11-16; rimbalzi I 37 (13o, Cubaj e Keys 9) S 32 (4o, Friskovec 10); perse I 11 S 18; recuperi I 11 S 7; assist I 18 (Zanardi e Verona 4) S 15 (Lisec e Ivanusa 5); 5 falli: Lisec, Ivanusa
GRUPPO K
1ª GIORNATA Austria-Lettonia 66-81, Italia-Slovenia 67-62
2ª GIORNATA Sabato: ore 18 Austria-Italia, ore 18 Slovenia-Lettonia
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