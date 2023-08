Al Hilal risponde alla battuta di Antetokounmpo: “La tua maglia pronta"

La campagna acquisti dell' Al Hilal procede spedita a suon di colpi clamorosi. L'ultimo top player arrivato al club arabo è stato Neymar , dopo gli ingaggi di altri giocatori in vista nel panorama europeo come Milinkovic Savic , Malcom , Ruben Neves e Koulibaly . O Ney è arrivato dal Psg , dove invece attualmente si trova ancora il nome più discusso di tutta la sessione estiva di calciomercato , ovvero Kylian Mbappé .

Al Hilal, ecco la maglia di Antekounmpo

In ogni caso, qualche tempo fa la stella dell'Nba Giannis Antekounmpo aveva voluto scherzare sulla situazione del fuoriclasse francese, "chiedendo" in maniera ironica al club saudita di acquistare lui al posto dell'attaccante. A distanza di qualche settimana, l'Al Hilal ha risposto simpaticamente a Giannis. Tramite i propri canali social, il club ha infatti voluto dare il "benvenuto" al campione di basket preparando la divisa della squadra con il suo nome in aggiunta di un bigliettino: "Ora fai parte della famiglia dell'Al Hilal" e scrivendo su Instagram: "La tua maglia è pronta...".