Sorriso Olimpia: ci pensa Burnell

MILANO - L’Olimpia celebra con una vittoria l’esordio in campionato: l’Armani batte Trieste, con un bel po’ di fatica e col punteggio di 83-79. L’uomo copertina del successo milanese è Jason Burnell che si prende il palcoscenico con una prova di energia e voglia (21 punti e 10 rimbalzi) anche meglio di Wright che viaggia a sprazzi, perché condizionato dai falli. Per il resto tanti alti (49 rimbalzi) e bassi (11 perse) anche per i meriti di Trieste di Ross e Candussi, i migliori della squadra ospite. Tra presente e passato l’Armani festeggia, prima della palla a due, la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa settimana a Tortona e il triplete della passata stagione. Il più commosso è certamente il numero uno dell’Olimpia Leo Dell’Orco che mette molto in alto l’asticella degli obiettivi: «Quest’anno ci siamo organizzati per fare la squadra più forte possibile, possibilmente per arrivare tra le prime quattro di Eurolega, ma adesso tocca a voi ragazzi». Parole di cuore anche per capitan Pippo Ricci: «Vedere questo stendardo celebrativo è emozionante e sono sicuro che anche il signor Armani sarebbe stato orgoglioso».