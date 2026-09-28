Sorriso Olimpia: ci pensa Burnell
MILANO - L’Olimpia celebra con una vittoria l’esordio in campionato: l’Armani batte Trieste, con un bel po’ di fatica e col punteggio di 83-79. L’uomo copertina del successo milanese è Jason Burnell che si prende il palcoscenico con una prova di energia e voglia (21 punti e 10 rimbalzi) anche meglio di Wright che viaggia a sprazzi, perché condizionato dai falli. Per il resto tanti alti (49 rimbalzi) e bassi (11 perse) anche per i meriti di Trieste di Ross e Candussi, i migliori della squadra ospite. Tra presente e passato l’Armani festeggia, prima della palla a due, la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa settimana a Tortona e il triplete della passata stagione. Il più commosso è certamente il numero uno dell’Olimpia Leo Dell’Orco che mette molto in alto l’asticella degli obiettivi: «Quest’anno ci siamo organizzati per fare la squadra più forte possibile, possibilmente per arrivare tra le prime quattro di Eurolega, ma adesso tocca a voi ragazzi». Parole di cuore anche per capitan Pippo Ricci: «Vedere questo stendardo celebrativo è emozionante e sono sicuro che anche il signor Armani sarebbe stato orgoglioso».
Milano batte Trieste
Chiusi i festeggiamenti si gioca, con Trieste che con Ross e Candussi spinge, ma Milano si alimenta dell’energia di Burnell per restare a galla, poi con i punti di Cole arriva un 9-0 che vale il 30-24. Trieste si affida ai canestri dalla distanza che fruttano un parziale di 13-3 tra secondo e terzo periodo per il +8 giuliano. Milano, dietro comincia a difendere, e in attacco risponde con un 11-0 propiziato dai punti di Thompson. L’Olimpia la rimette in piedi con Hall e Burnell che guidano il 14-2 del sorpasso (da 64-60 a 78-70). Trieste ruggisce ancora torna a -3, poi con una clamorosa tripla dall’angolo di Galloway fino al 79-78 a -9”. Bolmaro e Wright la chiudono dalla lunetta, con Ruzzier che sbaglia la tripla da metà campo per il pareggio. Soddisfatto Peppe Poeta: «Partita un po’ dai due volti, noi male nei primi due quarti. Dobbiamo fare meglio a livello d’intensità, poi migliorato atteggiamento nel terzo e quarto periodo. Prendiamo la vittoria e guardiamo avanti. Le parole del presidente Dell'Orco prima del via? Il presidente è un grande e sognare non costa nulla». Fiducioso nonostante lo stop coach Francesco Taccetti: «Contenti della partita, per 40’ abbiamo fatto quello che avevamo preparato e arrivare all’ultimo tiro era la miglior partita che potessimo sperare». Milano avrà giusto il tempo di rifiatare, perché domani alle 20.30 tornerà in campo per l’esordio casalingo in Eurolega con il derby contro la Virtus Bologna.
MILANO-TRIESTE 83-79
OLIMPIA ARMANI Thompson 9 (1-3 1-2), Tonut (0-1 0-1), Hall 7 (1-3 1-4), Burnell 20 (4-7 3-6), Wright 16 (6-13); Cole 11 (1-4 3-4), Diop 5 (2-6), Bolmaro 11 (4-5 0-2), Ricci 2 (1-1 0-2), Flaccadori 2 (1-4), Akele. Ne: Guduric. All. Poeta
PALL. TRIESTE Ross 17 (1-4 4-5), Galloway 14 (3-11 2-8), McDermott 7(2-4 1-5), Deangeli 8 (1-2 2-5), Candussi 13 (3-4 1-4); Canka 4 (1-1), Ruzzier 8 (1-4 da 3), Jones 10 (2-4 2-5). Ne: Martucci, Bregant, Cossutta. All. Taccetti
ARBITRI Bongiorni, Borgo, Valleriani
NOTE parziali: 17-19; 38-41; 57-64. Da 2: M 21-47; T 13-30. Da 3: M 8-21; T 13-36. Liberi: M 17-22; T 14-18. Rimbalzi: M 49 (19off, Burnell 10); T 32 (McDermott 7). Assist: M 17 (Burnell 3); T 12 (Ross 7). Purse: M 11; T 9. Recuperi: M 4; T 7. Spettatori: 6427
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