Real Madrid-Barcellona, il murales del bacio tra Benzema e Lewandowski

Real Madrid-Barcellona è il Clasico, lo scontro tra due storiche rivali e tra le due capoliste della Liga. la gara più sentita e attesa in Spagna. Ed è un evento che merita celebrazioni speciali. Come già successo nel 2017 e nel 2019, Tvboy è tornato sull'argomento: il celebre street artist palermitano ha raffigurato un bacio tra Robert Lewandowski e Karim Benzema, icone e bomber di Barcellona e Real Madrid. Tre anni fa i protagonisti scelti erano stati Gerard Piqué e Sergio Ramos, due anni prima invece Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sia Lewandowski che Benzema, pallone d'oro mancato il primo nel 2020 e futuro pallone d'oro il secondo, indossano le divise dei rispettivi club, con la differenza che l'attaccante polacco tiene in mano una rosa rossa. La didascalia che accompagna il post condiviso da Tvboy sui suoi canali social è "El amor es Clasico".