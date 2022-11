Ronaldo, nuovo atto dell'intervista: "Allegri tra i migliori al mondo, la Juve cerca sempre di evolvere"

Negli ultimi giorni non si parla d'altro che dell'intervista di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Le sue uscite hanno causato un vero e proprio terremoto al Manchester United, e credere che erano stati pubblicati solamente alcuni estratti dell'intera intervista che è stata divisa in due parti, la prima delle quali è andata in onda stasera su TalkTv, mentre la seconda verrà pubblicata giovedì.