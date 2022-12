Mbappé, Pelé e il commovente scambio social: "Felice di vedere che..."

Le condizioni fisiche di Pelé continuano a preoccupare il mondo del calcio. Dal Brasile sono però arrivate notizie confortanti sulla ripresa dell'ex calciatore, come dichiarato dalla sua famiglia in un'intervista. Nel corso di questi giorni non sono tardati ad arrivare moltissimi messaggi di pronta guarigione da parte di tifosi e calciatori, come Kylian Mbappé che sul suo profilo Twitter aveva scritto "Pray for the King".