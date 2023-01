Cristiano Ronaldo, presentazione all’Al Nassr con gaffe pazzesca

Il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr è finalmente arrivato. Arrivato allo stadio in Suv, CR7 si è presentato ai suoi nuovi tifosi con la solita spavalderia che lo contraddistingue: "Ho battuto record in ogni campionato in cui sono stato, lo voglio fare anche qui. Sono abituato del resto a battere primati". Ronaldo ha dichiarato che in Europa il capitolo è chiuso (nonostante le voci di una clausola che lo farebbe tornare in Inghilterra nel caso in cui il Newcastle si qualificasse in Champions League) e di volersi concentrare al massimo in questa nuova realtà.