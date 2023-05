Aiuti di stato, il piccolo club in Belgio fa tremare la Uefa di Ceferin

Se un club europeo riceve sostanziosi, se non proprio sostanziali aiuti in denaro da uno Stato, magari attraverso un fondo sovrano, viola il Regolamento europeo n. 2022/2560 «sulle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno», adottato nel dicembre 2022? Lo deciderà la Commissione Europea che è stata interpellata dal Royal Excelsior Virton , un club belga che si è arrabbiato parecchio quando ha visto l’Sk Lommel, club di seconda divisione belga (la stessa del Virton) e parte del City Football Group , ricevere 16 milioni di euro dal fondo sovrano di Abu Dhabi , ottenendo così la licenza per il campionato, evitando la retrocessione fra i dilettanti.

La questione dei club di Stato

Per anni, la questione dei “club di Stato” è stata oggetto di numerose discussioni, adesso si potrebbe arrivare a un’evoluzione più pratica dei ragionamenti. Javier Tebas, presidente della Liga, ha sostenuto la lotta contro questi “club di Stato” e ha più volte annunciato azioni legali. Non si sa se le azioni annunciate si siamp mai concretizzata, ma possiamo - ovviamente - constatare che finora non ha portato ad alcun risultato tangibile. Sempre secondo Javier Tebas e altri osservatori informati, il Qatar (Psg ma anche Kas Eupen, in Belgio), gli Emirati Arabi Uniti - in particolare Abu Dhabi - (Manchester City e altri 11 club in tutto il mondo, di cui 4 nell’Unione Europea) e recentemente l’Arabia Saudita (Newcastle FC) stanno distorcendo in modo drammatico l’«ecosistema calcistico europeo»: questi «club di Stato» beneficiano del «doping finanziario», in particolare attraverso accordi di sponsorizzazione artificialmente gonfiati, ma anche - più direttamente - attraverso iniezioni di capitale.