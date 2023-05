Gravina, la Juve e il rischio penalizzazione: “Non faccio il giudice”

"Domani c'è un processo, io non faccio il giudice, sono il presidente di una Federazione". Così il numero uno della Figc, Gabriele Gravina , ha risposto a chi gli chiedeva se la Juve rischia nuove penalizzazioni , a margine della fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti', a Coverciano, a cui hanno partecipato 25 squadre e 450 atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. "Lascio ai giudici le loro valutazioni - ha aggiunto Gravina -. Ci sono processi in corso, non spetta a me commentare e giudicare ".

"Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio che deve scoprire però il senso della coerenza perché questa stagione che si concluderà il 10 giugno a Istanbul è di sicuro una festa per il nostro calcio ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive. Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e migliorare le nostre strutture. Sono i due asset che ti danno la fondamenta di un progetto sportivo così ambizioso che vorremmo avvenisse a livello internazionale. Gli azzurri di Mancini attesi in ritiro a Coverciano fra due settimane per preparare la Final Four di Nations League? Aver raggiunto questa competizione per due anni è un risultato importante, sarà un girone difficilissimo contro grandi squadre, la semifinale sarà con la Spagna il 15 giugno e ce la giocheremo, è nostra intenzione fare una bella figura all'interno di questa competizione che riteniamo di grande valore. Stanno arrivando giocatori formati ma ci sono anche elementi di grande prospettiva: quando si investe nei giovani i risultati arrivano sia per la nazionale che per i club", conclude Gravina.

