Giuntoli-Juve, la prossima settimana può essere decisiva: a che punto siamo

Ci sono buone possibilità che quella che inizia domani possa essere la settimana della svolta per il ds bianconero. Quella, insomma, in cui Cristiano Giuntoli potrebbe avvicinarsi a un accordo con il Napoli per uscire dal contratto in essere fino al 2024. Aurelio De Laurentiis in questo momento è concentrato solo ed esclusivamente sulla questione allenatore, con le tensioni crescenti tra lui e Luciano Spalletti, l’artefice in panchina dell’impresa da scudetto.

Juve-Giuntoli, la situazione Per quanto riguarda invece il sarto che ha disegnato l’abito perfetto per il Napoli, Giuntoli appunto, c’è evidentemente tempo. Ma la Juventus non potrà aspettare in eterno: finora i contatti tra le parti sono stati interlocutori e non c’è stato un confronto in grado di sbloccare la situazione. Possibile che la svolta possa arrivare a breve o magari a campionato finito, però prima è necessario trovare un’intesa: finora De Laurentiis ha sviato la problematica, pur essendo ben consapevole della volontà del suo ds di gettarsi anima e corpo in una nuova avventura. Certo, mettendosi nei panni del presidente del Napoli non è difficile comprenderne le mosse: dare l’impressione alla piazza di lasciar partire a cuore leggero un dirigente abile e vincente, per di più alla rivale numero uno, non è il massimo (considerando pure voci su Spalletti accostato all’ambiente bianconero nelle ultime ore). Giuntoli, dal canto suo, resta piuttosto sereno, da promesso sposo: all’interno di una carriera in continua ascesa, la Juventus è una tappa importante per il ds che è partito da lontano, salendo ogni gradino dai dilettanti fino allo scudetto.

Giuntoli e la sua squadra Un passaggio nodale sarà quello di valutare la squadra di lavoro. Dell’intenzione di portare con sé Pompilio e Stefanelli, collaboratori stretti, già si sa, la nuova voce (che al momento non trova conferme) è sulla possibilità di aggiungere al team un elemento di maggiore estrazione juventina come Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e già in società in passato. Il piano B della Juventus rimane lo stesso: andare avanti così, con sullo sfondo altre soluzioni che, ora come ora, non hanno ulteriori sviluppi.

