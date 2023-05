Spalletti, in conferenza indizi d'addio: "Napoli avrà futuro importante"

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - "Più difficile vincere o ripetersi? Più difficile vincere quando tutti pensano che arriverai ottavo e arrivare a creare una situazione di questo genere. Il Napoli avrà un futuro importante perché sono stati fatti dei passi corretti , per me è più facile lavorare in questa situazione qui rispetto a quando sono arrivato". Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi finalista in Champions League è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Napoli Campione d'Italia Luciano Spalletti : "Chiedete a Di Lorenzo e Santoro cosa ho detto alla squadra dopo il terzo posto dell’anno scorso. E ora me lo richiedo perché dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto, perché dobbiamo lottare per vincere la Champions League . Se si è già visto il massimo potenziale di questa squadra? La rosa ha ottimi giocatori che hanno mostrato un grande calcio e di cosa sono capaci, quando ero venuto io si diceva che c'erano pochi punti fermi dai quali ripartire. Ora anche il presidente ha detto che ha un grande futuro, con ambizioni da Champions League . L'ambizione è sempre quella di una rosa ideale, ci sono situazioni leggibili che ci dicono dove si può migliorare".

In merito alla cena con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'ex tecnico di Roma, Inter e Zenit sembrerebbe lasciare qualche indizio circa un prossimo addio: "Se mi sento le ali tarpate? Non lo so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente, questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti quella volta a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì. Se scarto l'ipotesi Juventus da qui a 3 anni per i tifosi? Io sono stato già ripagato, sono a posto, ogni anno alla mia età devo rifare l'inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest'anno dopo che l'ha detto il presidente".

"Senza fare giochini, vi do indicazioni per poter scrivere meno inesattezze, ma è tutto registrato: non c'è stata necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso, non è vero che sono in attesa di altre squadre. Chi scrive questo scrive il falso o gli fa comodo averlo scritto. Che brutto, ma è così", chiarisce Spalletti.

