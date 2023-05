Osimhen assente all'allenamento del Napoli pre-Inter: cosa è successo

Napoli, Osimhen assente all'allenamento

Il centravanti azzurro non era presente alla seduta a causa di uno stato influenzale: il match con l'Inter, fresca di finale di Champions League conquistata, è in programma domenica alle ore 18 al Maradona, ancora diversi giorni per provare a recuperare. Questo il report da parte del Napoli dopo l'ultimo allenamento: "Dopo la gara di Monza, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo".