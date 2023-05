Dall'Inghilterra: il Chelsea su Osimhen, è la prima scelta di Pochettino

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine, il Napoli ha già in tasca lo scudetto e ora incombe minaccioso il futuro. Se da un lato c'è da capire cosa ne sarà di Giuntoli, sembra ormai essere vicino alla Juventus, dall'altra c'è da difendere gli assalti di diversi club per i gioielli del club partenopeo. Da tanto tempo la Premier League segue da vicino soprattutto l'attaccante Victor Osimhen e in questi giorni il Chelsea lo avrebbe visionato da vicino.