Famiglia Esposito, domenica da incubo: perse tutte le finali

La domenica da dimenticare della famiglia Esposito

Ritorno della finale dei playoff per la Serie A, spareggio per evitare la retrocessione in B e ultimo atto del Mondiale U20: in casa Esposito questi erano gli appuntamenti di domenica 11 giugno. Il più grande Salvatore, si giocava con lo Spezia la permanenza in A: i bianconeri però hanno perso 3-1 contro l'Hellas Verona, che ha invece centrato l'obiettivo. Sebastiano è andato a un passo dal sogno con il Bari, che si è visto strappare la promozione al 94' dal Cagliari a causa del gol di Lapadula. Alle 23 anche Francesco Pio, il più piccolo dei tre (classe 2005), non è riuscito a terminare in bellezza la stagione: l'Italia U20 infatti ha perso in finale del Mondiale contro l'Uruguay, andando vicinissima all'impresa. La domenica nera degli Esposito, altro che Wall Street.