Serie A, Mondiale U20 e salvezza: la domenica dei fratelli Esposito

Sono giorni incandescenti per il campionato italiano, e non solo per la finale di Champions League che domani attende l'Inter ad Istanbul contro il Manchester City . Infatti sarà un periodo di verdetti, dalla Serie A fino alla Serie C. Ma in particolare saranno ore importanti per i tre fratelli Esposito : Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio. Tutti e tre, e tutti questa domenica, saranno impegnati in sfide fondamentali.

Gli Esposito in tre finali

Il primo ad essere messo alla prova sarà Salvatore Esposito: classe 2000, centrocampista dello Spezia, con la squadra di Leonardo Semplici si giocherà la permanenza in Serie A nello spareggio contro l'Hellas Verona in programma domenica a Reggio Emilia, con start alle 20.45. Dopo aver chiuso la stagione regolare a pari punti, i bianconeri dovranno vincere il match contro i gialloblu. Ad attendere una gara prestigiosissima anche Francesco Pio Esposito, impegnato nel Mondiale U20 con l'Italia. Gli azzurrini di Nicolato, dopo aver sconfitto la Corea del Sud in semifinale, nell'ultimo atto della competizione se la vedranno con l'Uruguay, per provare a portare a casa, per la prima volta nella storia, la coppa del Mondiale U20. In campo sempre dopodomani ma con fischio d'inizio alle 23 italiane. Non da meno l'impegno che vedrà impegnato Sebastiano Esposito: il talento classe 2002 è in forza al Bari (in prestito dall'Inter) ed intento a giocarsi la finale playoff di Serie B per ambire così alla promozione in Serie A: di fronte il Cagliari di Claudio Ranieri. I biancorossi hanno giocato la gara di andata, pareggiando 1-1 e trovando il gol proprio nel finale grazie ad Antenucci. La sfida decisiva in programma questa domenica alle 20.30 al San Nicola. Tutti in campo, tutti lo stesso giorno, tutti per una finale: la giornata di passione per la famiglia Esposito è alle porte.