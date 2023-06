Inter e Champions, perché crederci: ora la mano arriva anche dal West Ham!

Dopo le sconfitte della Roma contro il Siviglia in Europa League e della Fiorentina contro il West Ham in Conference League, l’ultima speranza per l’Italia di alzare una coppa europea è nelle mani dell’Inter. La squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare il temibile Manchester City di Guardiola nella finale di Champions League in programma sabato 10 giugno a Istanbul. I tifosi nerazzurri, nonostante il divario tecnico tra le due formazioni, sperano comunque nel trionfo finale e possono aggrapparsi a diverse motivazioni che fanno ben sperare.