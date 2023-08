Buffon si ritira dal calcio: l'addio e il futuro di SuperGigi

Campione del mondo nel 2006 con la Nazionale allenata da Marcello Lippi, Buffon ha dapprima risolto il contratto con il Parma, rifiutato un'importante offerta dall'Arabia Saudita per poi decidere di ritirarsi. Ora nel suo futuro potrebbe esserci un ruolo da capo delegazione nel Club Italia, insieme a Barzagli e al fianco di Roberto Mancini.

Buffon, quale sarà il suo futuro?

Dopo 28 anni di carriera, 932 partite e 29 trofei, Super Gigi ha deciso di ritirarsi. Sarà la volta buona dopo i tanti colpi di scena a cui ci ha abituati? Dopo 17 anni in bianconero, il numero 1 azzurro aveva salutato Torino per trasferirsi al Psg per poi fare ritorno l'anno successivo per altre due stagioni. Dopo l'addio alla Juve nel 2021 si parlava già di ritiro e invece Gigi è tornato in Serie B per dare una mano al Parma, la società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Dopo 43 partite con i ducali, ora l'addio sembra cosa certa: davanti a lui si aprono le porte della Nazionale in veste di dirigente.