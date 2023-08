Idris, Bartoletti svela l'sms della figlia e ricorda: "Ero il suo Muzungo"

Idris Sanneh è morto: il giornalista era un grande tifoso della Juve

Marino Bartoletti e il messaggio d'addio di Idris

"Mi appare un sms col numero di Idris - si legge -. Sorrido: come sempre. Poi mi si gela il sangue!. 'Ciao care amiche e cari amici, Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore…La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà'. Mi chiamava 'il mio Muzungo', che stava per 'grande fratello bianco'. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di 'perdonarlo'. Ed era fin troppo facile, vista la sua candida bontà. Ma stavolta credo proprio che non riuscirò a perdonarlo. In questo mondo di divisioni infami sapeva sempre unire, mai dividere! Se ne va veramente un pezzo della mia vita. Inchallah mon frère. Bon voyage".

Morte Idris: Quelli che il calcio, Juve e l'addio di Fazio e Simona Ventura