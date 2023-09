Vlahovic non basta alla Serbia, Olanda show con Dumfries. Francia, Thuram!

Tutto facile per la Francia di Rabiot, che si impone al Parco dei Principi 2-0 contro l'Irlanda, tris dell'Olanda alla Grecia con gol di De Roon, mentre alla Polonia di Szczesny e Milik basta una doppietta di Lewandowski per battere le Far Oer. Cade invece la Serbia, nonostante il vantaggio su autorete propiziata da Vlahovic, sconfitta a Belgrado 2-1 dall'Ungheria di Marco Rossi.

Tutto facile per Francia e Olanda Con Rabiot sul lato sinistro del centrocampo, in asse con Mbappé, la Francia di Didier Deschamps si impone 2-0 contro l'Irlanda. Sblocca il risultato Tchouameni al 19', ma 7' più tardi esce per infortunio Olivier Giroud. L'attaccante del Milan - schierato dal 1' insieme ai compagni rossoneri Maignan e Theo Hernandez, viene sostituito dall'interista Thuram, che sigla il raddoppio al 48'. Tutto facile anche per l'Olanda, che liquida la Grecia con un netto 3-0 firmato De Roon e - su doppio assist di Dumfries - Gakpo e Weghorst. De Vrij in campo nella ripresa, De Ligt all'84'. Bajrami salva l'Albania a Praga, dopo l'1-0 della Repubblica Ceca con Cerny, la Slovenia batte 4-2 l'Irlanda del Nord con un passaggio vincente di Bijol, la Finlandia vince di misura in Kazakistan.

Vince la Polonia, crolla la Serbia Con più di qualche rischio e preoccupazione, la Polonia di Szczesny e Milik sbriga la pratica Far Oer. Per sbloccare il risultato serve un calcio di rigore di Lewandowski al 73'. Il raddoppio, sempre del bomber del Barcellona, arriva invece dieci giri di lancetta più tardi. L'autorete di Szalai propiziata da Dusan Vlahovic dopo soli 10' non basta alla Serbia, con in campo anche l'altro bianconero Kostic: l'Ungheria di Marco Rossi si impone infatti in rimonta grazie a Varga e Orban. Serata no per il bomber della Juventus, più volte impreciso sotto porta. San Marino ko 4-0 a Copenhagen contro la Danimarca: a segno Maehle, due passaggi vincenti di Eriksen. Chiude il quadro il 2-2 tra Lituania e Montenegro, con gol del leccese Krstovic su assist del laziale Marusic.

