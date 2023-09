Giroud ko, Milan in ansia: infortunio con la Francia, cos'è successo

PARIGI (Francia) - È il minuto 24, Theo Hernandez scodella in mezzo e Olivier Giroud si avventa sulla sfera: sembra un'azione tipica del Milan, va in scena invece al Parco dei Principi di Parigi, con la Francia di Mbappé già in vantaggio di una rete contro l'Irlanda, nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024.