Bellingham, 10 goleador di Inghilterra e Real: Ancelotti lo ha trasformato

Jude Bellingham è capace di sorprendere nonostante sia ormai da qualche anno sulla scena del calcio mondiale. La conferma arriva dalla spesa con cui il Real Madrid l'ha comprato in estate, ovvero gli oltre 100 milioni (136 qualora si dovessero verificare i bonus inseriti nell'accordo) dal Borussia Dortmund . Zero pressioni, ma soprattutto la capacità di essere determinante e decisivo che sia club o Nazionale, non a caso è stato inserito tra i migliori giovani al mondo ed in lizza per il premio del Golden Boy, dove sta riscuotendo tantissimi voti.

Contro la Scozia, in amichevole, il Ct Southgate ha pensato di metterlo più avanzato per andare in pressing alto sui centrocampisti avversari e prendere spunto dall'idea di Carlo Ancelotti. Già, perché è stato proprio il tecnico di Reggiolo ha spostarlo in posizione più da trequartista nel corso della Tournée estiva in America. Un esperimento che ha dato sin da subito i suoi frutti, soprattutto in zona gol, e lo ha fatto entrare già nel cuore dei tifosi del Bernabeu.

Bellingham: Real, Inghilterra e l'istinto del gol

Spingere a far cambiare modulo un allenatore come Carlo Ancelotti significa tanto se non tutto. Dentro a questo cambio di ruolo, leggermente più avanzato rispetto alla mezzala classica, c'è stata anche l'intelligenza di chi sa capire il talento e come sfruttarlo al meglio. Il tecnico ha intravisto in lui un potenziale enorme e un aiuto in fase offensiva determinante. Certo, magari non si sarebbe mai aspettato un impatto così importante (5 gol e 1 assist in Liga) ma poi c'è stato anche il lavoro sul campo per permettergli di inserirsi in maglia merengues. Doti tecniche importanti, ma sono stati anche altri aspetti a colpire di Bellingham: "Si muove bene ed è per questa ragione che segna cosi tanto. Apprende velocemente, non c'è bisogno di ripetergli le cose molte volte" ha detto Ancelotti dopo la partita col Getafe.

L'intelligenza che si è legata al talento per continuare a crescere e migliorarsi senza sentire la pressione. La personalità nel scegliere la 5 del Real, non una maglia qualsiasi ma che è stata indossata da Zidane, e la 10 dell'Inghilterra. Proprio con la maglia dei Tre Leoni ha trovato ancora la via del gol, l'ennesimo in stagione. Contro la Scozia ha segnato e fornito un assist nella vittoria per 3 a 1 raccogliendo applausi ed elogi da compagni e lo stesso Ct Southgate. Numeri impressionanti per Bellingham in questo avvio di stagione (6 gol e 2 assist in totale), ma Ancelotti è sicuro: "Può tranquilamente arrivare a 15 gol"... e dovesse continuare così potrebbe raggiungerli anche molto presto.