"Guardiola codardo, gliel'ho urlato: Non hai le palle": Ibra distrugge Pep

"Guardiola codardo, gliel'ho urlato: Non hai le palle". È il clamoroso sfogo di Zlatan Ibrahimovic, che torna sul suo passato al Barcellona e non risparmia accuse al suo ex allenatore, Pep Guardiola. Il fuoriclasse svedese ex Juve, Inter e Milan ha fatto luce sul suo complicato rapporto con il tecnico catalano ai tempi della comune militanza in blaugrana, ??ammettendo di aver disubbidito al suo ordine di non presentarsi al centro di allenamento in Ferrari: "Cosa ho fatto? Ovviamente ho portato la mia fottuta Ferrari. Poi, ho urlato: 'Non sei nessuno, str...', e peggio ancora ho aggiunto: 'Puoi andare all'inferno!'".