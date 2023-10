Scommesse, Zaniolo e Tonali presto in Procura: le due diverse strategie

Nicolò Zaniolo non ci sta. Il fantasista dell’Aston Villa non accetta i processi mediatici nei quali è stato coinvolto nelle ultime ore e passa al contrattacco attraverso il suo legale Gianluca Tognozzi, che ha fatto il punto a Radio Sportiva sulle indagini riguardanti il suo assistito: "Per quanto riguarda l’aspetto inerente la giustizia sportiva va precisato che non gli è stato notificato nulla, non è intervenuta in nessun modo la Procura della Federcalcio. Quest’ultima può intervenire solo se dovessero emergere delle scommesse sulle partite calcistiche, che a oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo ha escluso categoricamente di aver scommesso su eventi di calcio. La Procura non si è mai fatta sentire, non ha notificato nulla perché non è sua competenza a meno che non ci sia ipotesi di scommesse sulle partite, cosa che escludiamo categoricamente".