Solo Bellingham meglio di Soulé in Europa: l'incredibile statistica

Cinque gol, un assist e quattro pali: è l' incredibile ruolino di marcia di Matias Soulé da quando, la scorsa estate, ha lasciato la Juventus a titolo temporaneo per maturare alla corte di Eusebio Di Francesco al Frosinone, un'avventura condivisa insieme ai compagni Barrenechea e Kaio Jorge . Il giovane talento italo-argentino, autore oggi di una doppietta che l'ha portato al terzo posto della classifica marcatori di Serie A, è sul podio anche in un'altra speciale classifica: alle spalle del grande favorito per il Golden Boy 2023, quel Jude Bellingham del Real Madrid nato solo due mesi e mezzo dopo (15 aprile 2003 Soulé, 29 giugno dello stesso anno l'inglese) e autore sin qui di dieci reti e due passaggi vincenti con i Blancos, c'è proprio l'italo-argentino come giovane più prolifico nei top cinque campionati d'Europa .

L'impresa del Cagliari, la statistica di Di Francesco

Nell'emozionante match della Unipol Arena Claudio Ranieri ha ottenuto un invidiabile record: mai nessuno in Serie A, prima del Cagliari oggi, era riuscito a vincere in rimonta con un passivo di tre reti al 70'. A parti invertite, invece, non è la prima volta per Eusebio Di Francesco: il tecnico del Frosinone, infatti, aveva già perso una partita 4-3 dopo essere stato avanti per 3-0. Era accaduto in un Lecce-Milan, quando era alla guida dei salentini, datato ottobre 2011: la tripletta di Boateng e la rete di Yepes vanificarono i gol di Giacomazzi, Oddo (su rigore) e Grossmuller.