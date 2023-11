Florenzi ascoltato in Procura Figc: conferma scommesse ma non sul calcio

Novità sul caso inerente ad Alessandro Florenzi . Il calciatore del Milan è stato ascoltato oggi dalla Procura della Figc per quanto riguarda il caso scommesse. L'esterno azzurro, che poche settimane fa era stato già ascoltato dalla Procura di Torino , ha voluto ribadire di non aver mai scommesso sul calcio attraverso alcuni elementi portati dal suo avvocato Antonio Conte , ritenuti da lui esaurienti per dimostrare la posizione del suo assistito.

Florenzi e le differenze da Zaniolo, Tonali e Fagioli

A differenza del caso Zaniolo, Florenzi è stato convocato dalla Procura Federale. Questo potrebbe far pensare che qualcuno abbia segnalato il suo nome come possibile autore di scommesse illecite oppure di persona a conoscenza di illeciti commessi da altre persone. Il caso dell'azzurro di Pioli è diverso anche da quello di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, in quanto non ha ammesso nessuna responsabilità né l'intenzione di patteggiare una squalifica. La palla ora passa a Giuseppe Chiné, procuratore della Figc, che dovrà decidere se deferire Florenzi oppure optare per l'archiviazione della sua posizione.