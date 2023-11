Florenzi indagato e caso scommesse: gli scenari per il giocatore del Milan

L'inchiesta della Procura di Torino sul caso scommesse è arrivata ad indagare anche su Alessandro Florenzi. Per l'esterno azzurro del Milan l'accusa è la stessa del suo ex compagno di squadra Sandro Tonali e gli altri indagati: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. L'atto notificato dalla procura di Torino a Florenzi è un invito alla cosiddetta 'elezione di domicilio'. Questo tipo di comunicazione equivale all'annuncio dell'apertura di un procedimento penale, in questo caso per la violazione dell'articolo 4 della legge 401 del 1989. Ancora non è chiaro se questo sviluppo sia legato all'analisi dei file delle piattaforme internet da tempo individuate dalla polizia o ad accertamenti di altra natura.