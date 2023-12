Lavezzi, il post dopo l'incidente: l'ospite è una vecchia conoscenza Serie A

Ezequiel Lavezzi è tornato a pubblicare sui social dopo il terribile incidente che l'ha visto protagonista. Sono rimaste impresse nelle mente le immagini che l'hanno visto salire sul veivolo in barella e sedato per affrontare il viaggio dopo il presunto accoltellamento poi smentito dalla dottoressa dell'ospedale. Un brutto ricordo ora per l'argentino ex Napoli e Psg visto che, dopo la storia postata dal fratello Diego con il Pocho addormentato sul divano di casa, ha messo un paio di storie sul proprio profilo Instagram di cui una con un ex compagno in Serie A.