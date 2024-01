Ceferin, spallata di Boban e Uefa nel caos: perché ora la sua poltrona traballa

Modifica dello statuto: la proposta di Ceferin

Il congresso di Parigi dell’8 febbraio, infatti, potrebbe essere molto difficile per Ceferin che metterà al voto la sua proposta di modifica dello statuto, un emendamento pensato esesidente (in sfregio al limite dei due, imposto proprio da lui al momento della sua prima nomina nel 2017) e che ha fatto imbufalire Boban.

Se la modifica dell’emendamento non dovesse passare (servono i due terzi dei voti), la lettura politica di quel voto sarebbe fin troppo facile, perché la trasformazione in referendum pro o contro Ceferin è ormai conclamata. C’è più d’uno in seno all’Uefa che ha borbottato, adendo con il tuono di Boban, i congressisti non potranno più far finta di niente.