Champions 24/25: anche la 6ª in Serie A può qualificarsi! Cosa deve succedere

" Sei squadre italiane nella prossima Champions League ": nessun sensazionalismo, ma soltanto una possibilità, neppure troppo remota. Ma procediamo con ordine. Al momento la Serie A ha diritto ad iscrivere alla massima competizione calcistica continentale per club quattro partecipanti, cioè le prime classificate del campionato nazionale. Ma, è cosa risaputa, c'è in ballo l' eventualità che la nostra divisione guadagni un quinto posto .

Ciò dipende dal cammino europeo delle squadre ancora in corsa in Europa League, cioè Milan, Atalanta e Roma, e in Conference, cioè la Fiorentina, al netto dell'uscita dalla competizione principale di Lazio, Napoli e Inter per mano, rispettivamente, di Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. In altre parole, se le squadre italiane porteranno nel ranking più punti di quelli raccolti o dalle rivali inglese o da quelle tedesche nelle tre competizioni principali, anche la quinta classificata dell'attuale campionato di Serie A disputerà la prossima, rinnovata edizione della Champions League.