Spalletti, l'Under 21 e le convocazioni dell'Italia: "Ha scelto Nunziata"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre partita di Italia Under 21-Turchia. L'allenatore della Nazionale è presente allo stadio Paolo Mazza per assistere alla sfida degli azzurrini e tenere d'occhio alcuni giocatori che potrebbero rientrare nella lista dei convocati per i prossimi Europei. Tra questi c'è sicuramente Riccardo Calafiori, protagonista di una stagione da sogno con la maglia del Bologna.

Italia, Spalletti: "Alcuni dell'U21 possono essere all'Europeo" Il ct ha parlato così della squadra di Carmine Nunziata: "Ci sono molti giocatori che possono venire a lavorare con noi in questa Under 21 e che potevano anche già essere convocati per la tournée in America. Con Nunziata ci sentiamo continuamente, il lavoro si fa a quattro mani e si lavora allo stesso modo. Tutti e due siamo allenatori della Nazionale A e dell'Under 21 e questo discorso è esteso anche all'Under 20 di Bollini".

Italia, Spalletti spiega le convocazioni Spalletti ha anche spiegato la decisione dietro alle ultime convocazioni per la tournée americana: "L'Under 21 è l'estensione della Nazionale A. Avevamo due amichevoli e potevamo fare delle prove, mentre la Nazionale di Nunziata si gioca la qualificazione. Abbiamo fatto scegliere a lui per l'importanza delle partite". Spalletti: "Nomi dall'U21? Li sanno tutti..." Infine l'allenatore ha fatto il punto sui possibili giocatori dell'Under 21 da convocare all'Europeo: "Nomi? Quelli che vedono tutti, dipende da ciò che dimostrano in campo e anche da quello che pensiamo noi su come comporre la rosa. Sta a loro dover far vedere di avere a cuore la Nazionale, con valori come la serietà, l'umiltà e il coraggio".

