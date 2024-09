“Allenatori italiani, i top di sempre”: le scelte sorprendono e fanno discutere

Il portale inglese FourFourTwo ha stilato la speciale classifica dei migliori 32 allenatori italiani della storia . Dall'immancabile Carlo Ancelotti a sorprese come Roberto Di Matteo , per una lista che sicuramente non metterà tutti d'accordo tra leggende del passato e tecnici emergenti. Presente chiaramente anche tanta Juve con Antonio Conte, Massimiliano Allegri e non solo...

La classifica: dal 32° al 26°

32) Roberto Di Matteo

L'ex allenatore del Chelsea chiude la classifica soprattutto grazie all'impresa con i Blues del 2012, con cui riuscì a vincere FA Cup e Champions League da subentrato.

31) Gianluca Vialli

L'indimenticabile ex attaccante ha avuto anche una breve carriera da allenatore al Chelsea dal febbario 1998 al 2000, in cui è riuscito a conquistare una Coppa di Lega, una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea.

30) Roberto De Zerbi

L'attuale allenatore del Marsiglia conquista un posto in questa speciale classifica soprattutto per l'impresa compiuta con il Brighton, portato per la prima volta nella storia in una competizione europea.

29) Cesare Prandelli

L'ex allenatore ha avuto il suo momento d'oro tra il 2008 ed il 2012 in cui riuscì a portare la Fiorentina in Champions League a guidare l'Italia fino alla finale degli Europei.

28) Stefano Pioli

Dopo alcune esperienze con Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina, Pioli si è consacrato vincendo il 19esimo scudetto della storia del Milan nel 2022. Attualmente è senza squadra.

27) Luigi Delneri

Delneri è ricordato principalmente per i risultati ottenuti con il Chievo nel 2002 e con la Sampdoria nel 2010, trascinata fino ai preliminari di Champions League. Per lui anche un'esperienza non fortunata sulla panchina della Juve.

26) Alberto Bigon

L'allenatore è ricordato soprattutto per il secondo scudetto della storia del Napoli arrivato nella stagione 1989/90 dopo essere subentrato da esordiente assoluto ad Ottavio Bianchi.