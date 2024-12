I tre Esposito a segno: Empoli e Spezia volano con i fratelli del gol

Una domenica da favola per la famiglia Esposito. Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, ancora una volta, scrivono la storia. I tre fratelli, tutti scuola Inter, sono riusciti nuovamente ad andare tutti e tre in gol nello stesso giorno. Non solo: le loro reti sono state fondamentali per i successi di Empoli e Spezia, con entrambe le squadre che continuano a volare in classifica, rispettivamente in Serie A e B.

Empoli e Spezia, i fratelli Esposito in gol Sebastiano Esposito è riuscito a siglare la sua prima doppietta in Serie A nella sfida tra Verona ed Empoli. Al Bentegodi è finita 1-4 per gli azzurri, con l'attaccante a segno due volte nei primi 19' di gara. Per lui un futuro tutto da scrivere, con i toscani che se lo sono assicurati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita all'Inter. Giornata da incorniciare per lui, ma non soltanto.

La rotonda vittoria dello Spezia sul Cittadella per 5-0 è arrivata in gran parte proprio grazie agli altri due fratelli Esposito. Francesco Pio (anche lui in prestito dai nerazzurri, ma senza opzione d'acquisto) ha sbloccato la sfida dopo 34', ad indirizzarla Salvatore con il calcio di rigore a fine primo tempo per il momentaneo 3-0. Ad inizio ripresa ancora Salvatore in gol, stavolta con un calcio di punizione deviato. Non è la prima volta che tutti e tre i fratelli vanno in gol nello stesso turno di campionato (era già successo lo scorso settembre), ma stavolta sono riusciti a segnare quasi in contemporanea: una giornata da ricordare per la famiglia Esposito.

