Pulisic-Pochettino, è scontro: "È il migliore? Lo dimostri, non sono un manichino"

Se la prima parte dell’intervento di Pochettino era improntata a una certa diplomazia, il seguito ha assunto toni ben più diretti: “Voi dite che è il nostro miglior giocatore”, ha detto ai giornalisti, “ma deve dimostrarlo. Non è che se dice di voler giocare o riposare, allora si fa come dice lui. Io sono il ct, non un manichino”. Parole forti, che suonano come un messaggio non solo a Pulisic, ma a tutto il gruppo. L’ex allenatore di PSG, Tottenham e Chelsea, arrivato alla guida degli USA con l’obiettivo di alzare l’asticella in vista del Mondiale 2026 in casa, sembra voler marcare il territorio con decisione.