Chi comanda nel calcio: la Top 10 delle agenzie più potenti del mondo

5) United Talent Agency e il legame con ROOF: c'è Lookman

La United Talent Agency è una vera "scuola" a supporto dello sport e del talento in generale. Si tratta di un'agenzia globale con sede a Beverly Hills, in California. Non si occupano solo di calcio, ma di tanti giovani prodigi in giro per il mondo. Hanno ampliato il raggio d'azione nel mondo del pallone grazie alla collaborazione nata tra Klutch e Roof (Representatives Of Outstanding Footballers) che cura le prestazioni di molti calciatori nei migliori cinque campionati europei. Con il supporto di UTA, ROOF continuerà a operare con il proprio nome e con il team dirigenziale fondatore, che sarà azionista di UTA. E tra i calciatori nella loro lista sono presenti Havertz, Van Dijk o Adeyemi come profili top o anche Lookman per restare in Serie A.