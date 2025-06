Calciomercato bollente: Bologna-Immobile, Napoli-Lucca, Genoa su Carboni, Como scatenato

C’è chi dice no e chi ormai ha deciso di diventare una bandiera del proprio club. Mimmo Berardi e Riccardo Orsolini si somigliano parecchio non solo per ruolo e caratteristiche, ma anche perché potrebbero essere accomunati dal medesimo destino. Quello di diventare i totem delle rispettive squadre. Rinnovo in arrivo fino al 2028 con possibile opzione per il 2029 per il capitano del Sassuolo , che continuerà l’avventura in neroverde. Il gioiello del Bologna invece ha detto no a una ricca proposta arrivata dall’Arabia Saudita per proseguire il suo cammino in rossoblù. Un gesto che l’ha reso ancor di più il beniamino del popolo bolognese e che potrebbe sfociare presto nel prolungamento di contratto fino al 2029 .

Bologna, Immobile c'è. Napoli Lucca-Lang e Como scatenato

A far coppia con Orsonaldo sotto le Due Torri è in arrivo Ciro Immobile. Ben avviata la trattativa per la risoluzione del contratto con il Besiktas che dovrebbe corrispondere al centravanti una buonuscita di 2,5 milioni sui 6,5 che percepisce attualmente a Istanbul. Del resto si farebbe carico la società di Saputo. Contratto annuale da 2 milioni più premi con rinnovo automatico allo scattare di determinate condizioni. Il Bologna poi per la difesa ha messo gli occhi su Tarrega del Valencia (offerti 10 milioni, ma gli spagnoli chiedono di più).

Più di un’idea in caso di partenza di Beukema, che spinge per andare al Napoli (accordo già trovato per un quinquennale da 3 milioni annui tra gli azzurri e il centrale olandese), ma gli emiliani vogliono più dei 25 più bonus offerti. Intanto i campioni d’Italia hanno in pugno Noa Lang (operazione da 28 milioni più bonus con il PSV e contratto fino al 2030 da 2,8 milioni annui all’esterno offensivo) e Lucca (pronti 30 milioni per l’Udinese e un quinquennale da 2 milioni a stagione per la punta). Per la fascia invece resta caldo il nome di Sanchez (Siviglia).

Restando in tema di terzini, l’Atalanta è in chiusura per Ahanor: offerti 15 milioni più 5 di bonus al Genoa, che vacilla e potrebbe dare il via libera nelle prossime ore. Per il laterale mancino classe 2008 pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030. Altri due acquisti per il Como, che dopo Rodriguez (Betis) è in chiusura per Addai (AZ Alkmaar) e Starfelt (Celta Vigo). Nel frattempo il club lombardo aspetta Morata (Galatasaray) e spera nel sì di Thiaw (Milan), che riflette.