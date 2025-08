Chinè, cronaca di un rinnovo annunciato: quando la velocità è a senso unico

I casi Osimhen, Diawara e Manolas

Ovviamente no, perché nonostante le ormai risalenti richieste di rinvio a giudizio per De Laurentiis e la vecchia dirigenza della Roma, siamo sempre fermi lì: niente di interessante sul caso Osimhen, per il quale 3 ragazzi che non sapevano neanche per quale squadra avessero firmato (leggere al riguardo le illuminanti parole di alcuni di loro a mezzo stampa, ben note anche al procuratore ormai da anni) e senza alcuna intenzione di spostarsi sono stati valutati diversi milioni ciascuno; niente per Diawara/Manolas; niente – a oggi – per le molteplici operazioni contestate alla Roma di Pallotta, dimenticate a suo tempo da chi avrebbe avuto il compito di vigilare, nonostante anche i giallorossi fossero al tempo di alcuni scambi ancora quotati in Borsa; niente sulle dure accuse di autoriciclaggio che riguardano il presidente Gravina; niente per l'indagine sui rapporti tra Lazio e Salernitana; molta cautela (anche del presidente federale che invitava alla prudenza) sul fronte rapporti con gli ultrà (lontani i tempi dei 30 mesi richiesti per Agnelli per avere venduto troppi biglietti) con tanto di patteggiamento e una giornata di squalifica da scontare proprio in un delicatissimo e complicato Inter-Verona in cui i nerazzurri avrebbero tenuto a riposo i titolari; non c’è più notizia di alcunché, tutto fermo o comunque tutto ok, niente celerità, niente di niente come nei decenni precedenti e (immaginiamo) successivi rispetto al caso Juventus. Tutto, si intende, nel totale disinteresse dei media italiani, ringalluzziti solo tra il 2022 e il 2023. Che altro fare, dunque, se non confermare il procuratore federale per altri 3 anni?