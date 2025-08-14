Chiellini, doppio compleanno in casa Juve: Giorgio e Claudio, tanti auguri!

Giornata di festa in casa Chiellini. La Juventus sui social ha scelto di fare gli auguri ai gemelli Chiellini che oggi festeggiano 41 anni, con candeline che andranno spente rigorosamente in bianconero. La Juventus scrive di Giorgio: "Una leggenda in campo, ora il nostro director of football strategy". I commenti dei tifosi bianconeri sono molteplici e colmi di affetto. C'è chi scrive: "andava celebrato con una foto diversa, con la testa fasciata" per esaltare il suo coraggio in campo e quella voglia di non risparmiarsi mai che lo ha sempre contraddistinto. Altri supporters invece gli chiedono di far comprendere ai nuovi arrivati il peso della maglia bianconera, con la speranza di dare alla dirigenza un'impronta ancor più juventina. Ricordiamo che Giorgio Chiellini in 17 anni di Juventus ha vinto ben 9 scudetti e ha salutato nel maggio del 2022 prima di chiudere la sua carriera negli Stati Uniti con i Los Angeles Fc. Dopo Del Piero e Buffon è il calciatore con più presenze nella storia bianconera.