Convocati Francia, chi c'è della Juve: le scelte di Deschamps tra ritorni ed esclusioni eccellenti

Il commissario tecnico della Francia , Didier Deschamps , ha diramato la lista dei 26 convocati per la prossima doppia amichevole negli Stati Uniti. I Bleus affronteranno il Brasile guidato da Ancelotti il 26 marzo a Boston, per poi sfidare la Colombia il 29 a Washington. Si tratta di due test importanti in vista dei prossimi impegni internazionali, anche per studiare i giocatori da chiamare per il Mondiale a giugno . L’elenco presenta alcune novità e diversi ritorni interessanti. Non mancano, inoltre, rappresentanti del campionato italiano. Un’occasione utile per valutare la condizione del gruppo e sperimentare nuove soluzioni.

Ritorni in attacco e presenza della Serie A

Tra le scelte più rilevanti spicca l’assenza per infortunio di Barcola, costretto a rinunciare alla convocazione. In compenso, tornano nel reparto offensivo Kolo Muani e Akliouche, pronti a giocarsi le proprie chance. La Serie A sarà ben rappresentata con cinque elementi: il portiere Maignan e il centrocampista Rabiot per il Milan, il difensore Kalulu dalla Juventus, il romanista Koné e l’attaccante dell’Inter Thuram. A sorprendere, però, è anche l'assenza del fratello Khephren: il centrocampista dei bianconeri non è stato convocato, probabilmente per la botta alla caviglia ricevuta nell'ultima gara con l'Udinese e che lo ha costretto ad allenarsi a parte anche se col Sassuolo dovrebbe essere chiamato da Spalletti.

I convocati della Francia

Questo l'elenco completo dei convocati di Didier Deschamps:

Portieri: Lucas Chevalier (Psg), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Psg).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembelé (Psg), Desiré Doué (Psg), Hugo Ekitiké (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).