“Juve imbattibile, non si poteva competere. Lo Scudetto vinto con l'Inter? Neanche lo considero"

"La mia Inter? Eravamo un bel gruppo e ci divertivamo sia in campo che fuori. Eravamo un gruppo unito ma purtroppo non abbiamo vinto niente. Abbiamo fatto comunque stagioni importanti. Io vivevo ogni partita allo stesso modo. Bisognava provare a vincere e divertirsi". A dirlo è Radja Nainggolan, che intervistato ai microfoni Sky ha riavvolto il nastro del proprio trascorso in Serie A, dove ha indossato le maglie di Cagliari, Roma e Inter, oltre quelle del Piacenza, dove ha avuto origine la sua carriera e Spal, dove ha chiuso il proprio ciclo in Italia prima di volare in Indonesia - di cui il padre è originario - e unirsi al Bhayangkara nel 2023, squadra della massima Serie locale. Al 2026, il centrocampista classe '88 è legato al club di Serie B belga Patro Eisden. Invitato a tirare le somme sulle ultime battute di campionato, Nainggolan non si è detto sorpreso della classifica che vede l'Inter prossima a festeggiare il 21º scudetto: "Se mi aveste chiesto all'inizio dell'anno chi avrebbe potuto vincere lo scudetto avrei detto sempre l'Inter. Come rosa è la superiore e negli ultimi anni è quella che ha giocato meglio e vinto le partite più importanti. Hanno una rosa anche abbastanza larga, anche se in questa stagione è stato inserito qualche giovane come Esposito. Dietro ci sono pochi cambi e una stagione è lunga ma penso che hanno fatto bene. L'Inter per me era la più forte e non c'era una squadra che poteva avvicinarsi. Anche quando c'è stato un periodo in cui si sono avvicinate Napoli e Milan la continuità, poi, ha fatto la differenza perché le altre non la hanno come la ha l'Inter".