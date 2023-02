Barcellona, Laporta durissimo su Tebas: "Finalmente ha tolto la maschera”

Il caos intorno al Barcellona per il caso Negreira non accenna a placarsi. In merito alla vicenda arbitri ha voluto provare a fare chiarezza Joan Laporta , attuale presidente del club blaugrana in una conferenza stampa convocata presso lo Spotify Camp Nou: "Abbiamo deciso di esternalizzare le indagini: un'agenzia esterna sta svolgendo un'analisi indipendente e rigorosa di quanto accaduto. Questo è ciò che meritano il club, i suoi soci e i suoi tifosi. Dobbiamo deplorare profondamente la fuga di dati e documenti in un caso che è oggetto di indagine da parte della Procura. Né la Procura, né il Corpo di Polizia hanno comunicato al club di essere indagato".

Laporta: "Tebas ha già mostrato il suo rancore verso il Barcellona"

Laporta ha poi continuato annunciando che "nel più breve tempo possibile terremo una conferenza stampa per spiegare le informazioni che abbiamo". Infine, il presidente del Barcellona ha rivolto parole dure nei confronti di Tebas: "Ricordo che si tratta di una persona che nella sua carriera ha già mostrato il suo rancore verso il Barça. Già nel 2005 non voleva che Messi giocasse per il Barcellona e non ci perdona per non aver firmato l'accordo con il CVC e l'adesione alla Superlega. Non mi dimetterò per fare un piacere a lui, questa è una decisione che spetta ai soci. Chiunque cercherà di sporcare la storia del Barcellona riceverà una risposta forte. Come presidente, non lo permetterò".