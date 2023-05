Hakimi in discoteca con sei ragazze: in un altro privé l'ex di Dani Alves

Achraf Hakimi si è concesso una serata all'insegna del divertimento a Madrid per stare insieme agli amici e stemperare la tensione dopo le accuse di violenza sessuale. Il calciatore del Paris-Saint-Germain, come rivelato a 'Ya es mediodía', sarebbe stato avvistato prima a cena in un ristorante con gli amici di sempre, e subito dopo si sarebbe spostato in una nota discoteca. “Ha scattato foto con tutti. Lo hanno visto bene, spensierato, in compagnia della sua famiglia in uno dei momenti più difficili", è stato detto nel corso della trasmissione.