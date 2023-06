McKennie, squalifica dopo la rissa in Usa-Messico: 4 turni di stop

Il centrocampista americano Weston McKennie e il difensore Sergiño Dest sono stati sospesi dalla Concacaf a causa della loro espulsione dalla semifinale della Nations League contro il Messico. Questa la decisione della Confederazione dopo gi spiacevoli episodi nel match tra la nazionale statunitense a la tricolor. Per il centrocampista bianconero arriva una squalifica che lo terrà fuori dal giro della nazionale per i prossimi incontri.

Usa-Messico è una corrida, McKennie scatenato

McKennie, arriva la squalifica

La Concacaf ha annunciato che McKennie deve scontare una sospensione di quattro partite, mente Dest una squalifica di tre partite a causa della condotta sul campo durante la partita dello scorso 15 giugno. Anche il difensore messicano César Montes è stato squalificato per quattro giornate e il difensore Gerardo Arteaga tre giornate di squalifica. Dest e McKennie non sono nel roster per la Concacaf Gold Cup, che inizia sabato.