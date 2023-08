Casadei star al Leicester: le immagini del primo allenamento

La vetrina del Mondiale Under 20 è stata sfruttata nel migliore dei modi possibili dal centrocampista ravennate, che ha giocato 7 partite e messo a segno 7 reti fino alla finale persa contro l' Uruguay del neo-acquisto della Juventus Facundo Gonzalez . Casadei è pronto a vivere la sua seconda esperienza a titolo temporaneo per tornare ancora più forte di prima al Chelsea, che lo aveva girato al Reading per consentirgli di trovare preziosa continuità di rendimento in Football League One (la Serie C inglese) .

Casadei, l'accoglienza dei compagni di squadra del Leicester

Ora il trasferimento in Championship per continuare il suo percorso di graduale mautrazione. Pagato 15 milioni di euro all'Inter dal Chelsea, Casadei ha un futuro radioso davanti a sé. A 20 anni non gli resta che farsi le ossa imparando a conoscere la realtà del calcio inglese con opportunità che gli permettano di giocare quanto più possibile. Casadei, seguito con una videocamera personalizzata nel giorno del suo primo allenamento con il Leicester, scandito dalle note di "What is love" durante il lavoro in palestra, ha sorriso in campo quando i compagni di squadra lo hanno bonariamente schiaffeggiato dopo aver creato in un ponte intorno a lui: una sorta di rito di iniziazione scandito dal buonumore.