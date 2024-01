Bonucci, Fenerbahce che sa di... Italia: foto con Dzeko e post di Demiral

Nuova avventura per Leonardo Bonucci . L'ex difensore della Juventus , che aveva iniziato la stagione in Germania all' Union Berlino , è diventato un nuovo calciatore del Fenerbahce . Il difensore si accasa dunque ai gialloblù, che sono in piena corsa per la vittoria del titolo: primo posto con 50 punti in graduatoria dopo 19 giornate, a +2 dal Galatasaray di Mauro Icardi . Il difensore ha già assistito al primo match dei gialloblù: l'incredibile 7-1 rifilato al Konyasopor.

Bonucci al Fenerbahce ritrova Dzeko

Bonucci non torna l'Italia, nonostante sia stato vicino alla Roma. Eppure nella sua nuova esperienza in Turchia ritrova un po' di Serie A: nella sua squadra c'è un calciatore con cui ha lottato per tanti anni nel campionato italiano, ovvero Edin Dzeko. Il bosniaco, dopo le esperienze alla Roma e all'Inter, ha abbandonato il Bel Paese accasandosi al Fenerbahce, di cui è vero e proprio trascinatore: 16 gol in 18 partite di campionato, 20 in 24 tra tutte le competizioni. I due si sono già incontrati, con il momento che è stato immortalato e pubblicato sui canali social dell'agenzia di Alessandro Lucci, la World Soccer Agency, che cura gli interessi di entrambi.

"Che duo", la descrizione dello scatto in cui entrambi appaiono sorridenti. A dare il benvenuto in Turchia a Bonucci, tramite social, ci ha pensato anche Merih Demiral, ora all'Al-Ahli ma col calciatore cresciuto proprio nel settore giovanile del Fenerbahce, e che ha condiviso lo spogliatoio con lui alla Juventus. "Benvenuto in Turchia, fratello! Buona fortuna", con tanto di cuori gialloblù: questo il messaggio di Demiral, pubblicato in una story Instagram con una foto che li ritrae insieme negli anni bianconeri.