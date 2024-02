Vidal torna al Colo Colo da "Re Arturo": show tra elicottero e cavallo!

Nella notte è andato in scena l'attesissimo ritorno di Arturo Vidal al Colo Colo. Un evento che non ha certo deluso le attese, visto l'utilizzo addirittura di un elicottero per l'ingresso in campo. L'ex centrocampista della Juve è stato celebrato come un vero e proprio Re dal club cileno, che lo ha fatto anche sfilare a cavallo con una corona.