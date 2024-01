Vidal, "il re è tornato a casa": ufficiale la nuova avventura

Arturo Vidal riparte da dove tutto era iniziato, ovvero dal Colo Colo . Nella notte, infatti, il club ha ufficializzato il ritorno del centrocampista a distanza di quasi vent'anni. Era il 2005 quando ha esordito con la squadra cilena e ci è rimasto fino al 2007 prima di intraprendere un lungo viaggio, e importante, in Europa con diverse destinazioni. Dal Bayer Leverkusen fino all' Inter , nel mezzo Juventus ( dove è stato tra i migliori 10 sudamericani passati in bianconero ), Barcellona e Bayern. Insomma un tour importante fatto di garra, gol e anche qualche 'colpo di testa': un giocatore eclettico che ha giocato negli ultimi anni in Brasile tra Flamengo e Atletico Paranaense . E ora ha fatto di tutto per tornare a casa, anche se nelle scorse settimane ha ammiccato al Boca Juniors .

Vidal, il comunicato del Colo Colo

"Sarebbe un sogno firmare per il Boca" ha detto in una diretta su Twitch. Un sogno che, però, resterà tale visto che ha deciso di ripartire dal Colo Colo. Nel suo ritorno a casa Vidal è stato ufficializzato in grande stile. Il giocatore è stato presentato proprio all'interno dello stadio Monumental David Arellano, accompagnato da una serie di fuochi d'artificio per celebrare il suo ritorno a casa. Ovviamente la maglia sarà con la numero 23, quella sempre indossata nella sua carriera anche in Europa. Poi il club ha messo la nota ufficiale sul proprio profilo Instagram: "Diamo il benvenuto al calciatore più vincente della storia del Cile, al nostro grande Arturo Erasmo Vidal Pardo! Ci incontriamo di nuovo, King. E andiamo per tutto!".