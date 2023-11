Si scrive Juve, si legge Sudamerica: da Montero a Dybala, la Top 10 dei migliori

In principio furono Orsi, Monti e Cesarini, poi fu Sivori e si inchinarono tutti, poi Altafini fugace e determinante, passarono Montero ed Emerson, per arrivare a Vidal, Tevez, Higuain e Dybala. La Juventus sudamericana o è classe infinita, oppure carattere micidiale, spesso tutti e due insieme: tango e garra, fantasia e agonismo .

10) Vidal (Cile)

Giocatore da cartone animato: sapeva sradicare il pallone come un mediano, correre verso la porta avversaria come un’ala e buttarlo dentro come un attaccante di razza. Avesse avuto anche una testa... ma non si può chiedere troppo.