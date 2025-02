Ronaldo atterra a Manchester, tifosi increduli. Ma il motivo è uno spavento

Cristiano Ronaldo torna a Manchester. Non è un'indiscrezione di mercato, ma un episodio che ha riguardato l'ex attaccante di Juve, Real e United che i media britannici non hanno perso tempo a rilanciare. Il numero 7 dell'Al-Nassr, che il 5 febbraio scorso ha raggiunto la soglia dei 40 anni (anche i bianconeri si sono aggiunti agli auguri di compleanno) è stato avvistato e fotografato sulla pista cittadina in quanto il suo lussuosissmo Bombardier Global Express 6500 da 61 milioni di sterline richiede la riparazione di un finestrino (le immagini sono state pubblicate dallo stesso account dell'aeroporto). Fino ad allora, il mezzo non potrà tornare in volo. Una circostanza che ha stuzzicato la fantasia dei sostenitori dei Red Devils e non solo, che dell'ultimo ciclo di CR7 allo United non conservano però un piacevole ricordo a causa della rottura con Ten Hag e della crisi della squadra. Ma c'è di più, il jet privato è stato avvistato non molto distante dall'aereo del Manchester City: gli uomini di Guardiola sono attesi al Bernabeu per il ritorno dello spareggio di Champions League contro i Blancos di Ancelotti - all'andata Mbappé e compagni si sono imposti per 3-2 - .