Mastantuono, joya da Superclasico: la clausola e il primo impatto con l'Inter

Una punizione è bastata per entrare nella storia del Superclasico, ma anche per rivelarsi agli occhi di chi ancora non lo conosceva e magari, da domenica sera, ha iniziato a sognarlo con la maglia della propria squadra. La prodezza con cui Franco Mastantuono ha illuminato il Superclasico River Plate-Boca Juniors, “Monumental” esattamente come lo stadio dove si è giocato, potrebbe rappresentare - ma lo scopriremo solo tra qualche anno - un’epifania, un’apparizione, la manifestazione di un possibile nuovo grande campione sulla scena calcistica mondiale. È ovviamente ancora presto per spingersi oltre, ma quel che possiamo dire con certezza è che la prodezza di Mastantuono non giunge del tutto inaspettata: benché nato il 14 agosto del 2007, il ragazzo sta giocando la sua seconda stagione piena con il River Plate, e aveva già dato nelle ultime settimane le avvisaglie di un salto di qualità imminente, dimostrato ad esempio dal non meno strepitoso gol segnato dieci giorni fa al Gimnasia La Plata.